Menopoz sonrası dönemde olan bazı kadınlar koronavirüs aşısından sonra regl olduklarını açıkladı

Bilim insanları, yeni tip corona virüs aşısı olan ve menopoz sonrası dönemde bulunan kadınların beklenmedik kanamalar yaşadıklarını belirterek, aşı ve adet döngüsü arasındaki ilişkinin araştırıldığını ifade etti. Durumun geçici olduğunu ve endişelenecek bir şey olmadığını vurgulayan araştırmacılar, Covid-19'a karşı korunmanın faydalarının diğer risklerden çok daha ağır bastığını açıkladı.

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ABD ve İngiltere'de yaşayan ve menopoza girmiş olan çok sayıda kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdıktan sonra beklenmedik kanamalar yaşadığını bildirdi.

İngiltere'de kullanılan Kovid-19 semptom izleme uygulaması ZOE'nin arkasındaki araştırmacılar, şu anda aşıların kadınların adet döngülerini geçici olarak bozup bozamayacağını araştırıyor.

Yalnızca 6 bin kadın bildirdi

Bilim insanları, yaklaşık 6 bin kadının ilk doz Kovid-19 aşısı olduktan sonra beklenmedik veya normalden daha ağır kanama bildirdiklerini açıkladı.

Çalışmayı yürüten tıbbi antropolog Dr. Kate Clancy, menopoz döneminde olmadığını ancak Moderna aşısının bir dozunu aldıktan sonra erken ve normalden daha ağır bir regl dönemini geçirdiğini belitti. Clancy, menopoz sonrası kadınlar ve hormon alan trans erkekler de dahil olmak üzere benzer deneyimleri olan birçok hastaya sahip olduğunu ifade etti. Dr. Clancy, aşı ve regl döngüsü arasındaki potansiyel bir bağlantı ve düzensiz dönemlerin bir yan etki olarak listelenip listelenmemesi konusunda kendi çalışmasını yürütmeye başladı.

"Adet döngüsü ve bağışıklık sistemi arasında yakın bir ilişki var"

İngiltere’de yer alan Imperial College London'da üreme immünolojisi uzmanı olan Dr. Victoria Male ise kadınların adet döngüleri ile bağışıklık sistemleri arasında yakın bir ilişki olduğunu belirtti. Male, "Vücudun her yerinde, özellikle rahimde çok sayıda bağışıklık hücresi bulunur. Aşı tarafından salınan kimyasal sinyaller, bu bağışıklık hücrelerini geçici olarak etkileyerek lekelenmeye ve düzensiz kanamalara neden olabilir. Vücut hastalıkla savaşırken veya bir aşıdan sonra antikor oluşması sırasında ortaya çıkan vücut iltihabı da yumurtlamanın zamanlamasını etkileyebilir” dedi.

"Endişelenecek bir durum değil"

Bununla birlikte; Male, bu değişikliklerin kalıcı olduğuna veya endişelenecek bir durum yarattığına dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi. Konuyla ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Male, her yaştan kadının koronavirüs aşısı olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Kovid-19'a karşı korunmanın faydalarının her türlü riskten çok daha ağır bastığını açıkladı.