Dışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosunun Türkiye raporuna tepki

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya alması çağrısında bulunan raporu kabul etti. Rapora ilişkin Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi.

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Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya alınması çağrısında bulunan raporu kabul etti. Avrupa Parlamentosunun İspanyol parlamenteri Nacho Sanchez Amor tarafından kaleme alınan rapor ve buna bağlı karar tasarısı büyük bir oy farkıyla kabul edildi. Söz konusu oylamada, 480 'evet', 64 'hayır', 150 'çekimser' oyu çıktı. Raporda; Türkiye-AB ilişkilerindeki mevcut gidişatın acilen ve tutarlı biçimde tersine dönmemesi halinde Türkiye ile katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığından sert tepki

Rapora ilişkin Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Dışişlerinin açıklamasında, "Türkiye-AB ilişkilerini yeniden canlandırmaya yönelik çaba harcanan bir dönemde Avrupa Parlamentosundan nesnellikten uzak tavsiye kararının kabul edilmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.