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Sedat Peker operasyonu nasıl başladı? Bakan Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Soylu, Sedat Peker operasyonuna ilişkin, bundan 1.5 yıl önce operasyonu harekete geçiren kişinin kendisi olduğunu söyledi.

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TRT Haber'de katıldığı yayında Sedat Peker operasyonuna yönelik de konuşan Bakan Soylu, "Allah yakışan iftiradan korusun. Diyorlar ki şöyle oldu böyle oldu... Ben söyledim, tekrar söylüyorum. Hayatımda en nefret ettiğim mafya tipli örgütlenmelerdir. Bunlarla mücadele etmek bizim namusumuzdur. Bu operasyonu yapan benim. Benim diyorum" dedi.

Köfteci Yusuf'a çökeceklerdi
Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Bundan 1.5 yıl önce operasyonu harekete geçiren benim. Bursa'daki operasyonun yöneticisi benim. Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Bana vekillerimizle geliyorlar, ben de operasyonu başlatıyorum. Teknik dinleyemeye alınıyor sonra operasyona dönüyor. İstanbul'un başlangıcını bilmiyorum, aylar sonra başlatan benim yine. 17-25'ten sonra işler değişti."

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