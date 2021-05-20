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Bill Gates için skandal iddia: Nobel Barış Ödülü için yardım istedi

Boşanma kararıyla gündemde olan Bill Gates için ABD basını, Nobel Barış Ödülü için Jeffrey Epstein'den yardım istediğinin öne sürdü.

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Bill Gates'in Nobel Barış Ödülü alabilmek için, çocuk istismarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile görüştüğü iddia edildi. BBC Türkçe'nin New York Times ve Daily Beast'ten aktardığına göre; iddiaların kaynağının Gates Vakfı'nın eski bir çalışanı olduğu öğrenildi.

Eski çalışanın açıklaması, bir Norveç gazetesinin Gates ve Epstein'in 2013'te Strasbourg'a giderek Nobel Komitesi'nin başında olan dönemin Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland ile görüştüğünü yazmasının ardından geldi.

Gates Vakfı'ndan bir temsilci ise Nobel ödülünün onur verici olacağını fakat Bill Gates'in bunun için böylesine bir kampanya yürütmediğini ve Epstein ile görüşmediğini söyledi.

Cinsel taciz suçundan hüküm giymişti
Cinsel taciz suçundan hüküm giyen ve 2019 yılında cezaevinde intihar eden Epstein ve Gates'in önceki yıllarda görüştüğüne dair haberler çıkmış, Gates Vakfı'ndan yapılan açıklamada bunun bağış toplamak için olduğu açıklanmıştı.

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