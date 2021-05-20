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Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD duyurdu

DENİZLİ'de saat 04.01'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

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 DENİZLİ'de merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.01'de Richter ölçeğine göre merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin bölgede can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.

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