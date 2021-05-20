İsrail'den ateşkes kararı! Hamas'tan açıklama var

İsrail Güvenlik Kabinesi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkes ilan edilmesi önerisini oylayarak kabul etti. Hamas ise direnişin devam edeceğini açıkladı.

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İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin muhabiri, İsrail Kabinesi'nin Gazze'de ateşkesi onayladığını duyurdu. İsrail yönetimi de haberi doğruladı. Ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı öğrenildi. Kararın ardından Hamas'tan bir açıklama geldi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Gazze'de ateşkesin bu gece yerel saatle 02:00'de yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kabinenin ateşkes oylamasını oy birliğiyle kabul ettiği ve Gazze'den İsrail'e atılan roket atışlarının son bulması şartının yer aldığı ifade edildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılıp ateşkesi görüşmek üzere yerel saatle 19:00'da toplanmıştı.

Hamas'tan ilk açıklama

Hamas Sözcüsü Kanu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgal, Filistin direnişinin saldırılarının önünde duramadı ve kaçtı. İstediğini elde edemedi. Direniş, halkımızın ve kutsal yerlerin koruyucusu olmaya devam edecek." dedi.

Kanu, sözlerine şöyle devam etti:

"Direniş var olmaya devam edecek ve halkımıza karşı herhangi bir saldırı ile mücadele etmekten çekinmeyecektir. Halkımız bulundukları her yerde zafer kazandı. Siyonist işgal kırıldı, hayalleri dağıldı ve amaçları başarısız oldu."

İsrail Güvenlik Kabinesinde yapılan oylamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek yerel saatle bu gece 02.00 itibarıyla ateşkese gidilmesi kabul edilmişti.