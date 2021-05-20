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Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti!

ANKARA oyun havalarıyla tanınan türkücü Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayata veda etti. Evinde kalp krizi geçiren Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Ankaralı ünlü türkücü Oğuz Yılmaz, bugün öğlen saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde rahatsızlandı. Durumu fark eden ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Yılmaz, eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.

Oğuz Yılmaz kimdir?

1968'da Ankara'da dünyaya gelen Oğuz Yılmaz, iki çocuk babasıydı. 1989'da "Duydun mu?" albümün yayınladı. 1999'da çıkardığı Usta albümü ve "Çekirge" adlı şarkısıyla ün kazandı. 26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Oğuz Yılmaz, yeni albüm hazırlığı yapıyordu.

"Hiçbir kazanç sağlıktan önemli değildir" demişti

Son röportajında pandemiden dolayı zararda olduğunu söyleyip "Hiçbir kazanç sağlıktan önemli değildir" demişti.

Acı haberin ardından hastaneye giden yakınları Ankaralı sanatçılar ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Ünlü şarkıcı, öğlen namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.

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