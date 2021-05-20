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Dorukhan Toköz'ün sahne seçimi Sezen Aksu'nun şarkısı 'Gidiyorum'

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz, sahneye Sezen Aksu'nun 'Gidiyorum' şarkısıyla çıktı.

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Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, şampiyonluk kupasını aldı. Kupayı almadan önce futbolcular kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde sahneye çıktı. 

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen Dorukhan Toköz seçimiyle dikkat çekti. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sezen Aksu'dan 'Gidiyorum' şarkısıyla çıktı. 

Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'ün ismi Fenerbahçe ile anılıyordu. 

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