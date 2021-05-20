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Adıyaman'da oto yıkamada uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Polis ekiplerinin bir oto yıkamada yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin bir oto yıkama işletmesine yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Oto yıkamayı arayan polisler uyuşturucu ele geçirdi.

İki şahıs gözaltına alındı
Atatürk Bulvarı eski adliye binası yakınlarında bulunan bir oto yıkamada uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti.

Polis ekipleri oto yıkamaya ani baskın düzenleyerek burada aramalar gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin oto yıkama işletmesinde yaptıkları didik didik arama sonucunda yaklaşık 20 gram metamfetamin maddesi, bir miktar toz esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

Polis ekipleri uyuşturucu maddelerini muhafaza altına alırken konuyla ilgili olarak İ.K., ile A.G., isimli iki şahsı gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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