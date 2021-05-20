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Bağcılar'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

BAĞCILAR'da, gece saatlerinde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada biri kadın 3 kişi silahla vuruldu. Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan ve akraba olduğu öğrenilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı kavga sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan baba ölürken oğlu ve mahalle sakini bir kadın yaralandı.

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Olay, Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen ve akraba oldukları öğrenilen iki aile arsında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İki aile arasındaki kavgada baba ve oğlu ile ismi öğrenilemeyen bir mahalle sakini kadın açılan ateş sonucu silahla yaralandı.

Şüpheliler de olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Baba hastanede hayatını kaybetti
Hastaneye yaralı olarak kaldırılan ve ismi öğrenilemeyen baba, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Açılan ateş sonucu hayatını kaybeden kişinin oğlu ile olayın yaşandığı sokakta oturan mahalle sakini bir kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Çevredeki vatandaşlardan ve aile üyelerinden de bilgi alan polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekipleri, taraflardan birisine ait olduğu öğrenilen ve olayın yaşandığı sokakta park halinde duran hafif ticari bir aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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