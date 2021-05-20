İstanbul'da kızının fuhuş yaptığını öğrendi! Müşteri gibi gidince dünyası başına yıkıldı

İSTANBUL’da, 15 yaşındaki kızının fuhşa sürüklendiğini öğrenen anne, dedektif gibi iz sürdü. Kızını pazarlayan Büşra S.’yi bulan anne, müşteri kılığında ulaştığı kızını bataklıktan kurtardı

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İstanbul'da önceki yıl yaşanan olay dava dosyasına yansıyan iddialara göre N.B. adlı kadın, Ü. adlı kocasından ayrıldı. Çiftin o dönem 15 yaşında olan kızları S.Y. sırayla anne ve babasının evinde ikamet etmeye başladı. S.Y. ilerleyen süreçte 2-3 kez evden ayrılmış, annesi kendi imkanlarıyla kızını bulmuştu. Bu kez 10 gün boyunca kızının eve gelmemesinden şüphelenen anne, kızının peşine düştü. Kızının, Büşra S. isimli arkadaşıyla 9 gün boyunca bir arada olduklarını öğrendi. Tam o sıralarda anneye ulaşan kızının arkadaşı A.'nın, "Büşra kızını pazarlıyor" demesiyle hayatının şokunu yaşayan anne kızını bataklıktan kurtarmak için harekete geçti.



Kendisine ihbarda bulunan A. ile birlikte plan yapan anne, Büşra S.'ye müşteri kılığında ulaştı. Planın senaryosuna göre Büşra'yı arayan anne; kızı ve Büşra için müşteri çıktığını, bunu görüşmek istediğini söyledi. Taraflar, Beyoğlu Sütlüce'deki bir kafede buluştu. Gerçekten de anlatıldığı gibi kızını karşısında gören anne N.B. gördüğü manzara karşısında yıkıldı, fenalık geçirdi.







Zorla fuhuş yaptırdı

Kızını alıp evine götüren anne, polisi arayıp yardım istedi ve kızına zorla fuhuş yaptıran Büşra S.'den şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tanık olarak ifadesi alınan bir arkadaşı, Büşra S.'nin yaşadıklarını polise anlattı. Büşra S.'nin 15 yaşındaki S.Y.'yi eskortluk (para karşılığı fuhuş) yapmaya zorladığını söyledi. İddiaların odağındaki Büşra S., ifadesinde küçük kızı fuhşa zorlamadığını öne sürdü.



Suç işlediğini anlatıldı

Bunun üzerine anne N.B., müşteri kılığında yapılan görüşmeye ilişkin mesaj görüntülerini dosyaya delil olarak sundu. Savcı, Büşra S. hakkında, "Fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçundan dava açtı. İddianamede, Büşra S.'nin, henüz 15 yaşını doldurmamış ve rızası hukuken geçerli olmayan çocuğu fuhuş yaptırmak üzere yanında barındırarak, hürriyetinden yoksun bıraktığı ve fuhşa teşvik edip bu amaçla barındırarak suç işlediğini anlatıldı.



"Ben kızımdan vazgeçmedim"

Sabah'ın haberine göre anne N.B. yaşadığı korkunç süreci "Bir dedektif gibi iz sürdüm. Kızımı kurtarmak için gecemi gündüzüme kattım. Yanlış arkadaşlıklar kızımın başını belaya sürükledi. Ben kızımdan vazgeçmedim, onu yalnız bırakmadım. Devletin kurumları arkamdaydı, kendimi güçlü hissettim. Kızımı sahte kimlikle başka illerde kullanacaklardı. Buna müsaade etmedim. Kızım benim her şeyim..." sözleriyle anlattı.