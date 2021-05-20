BIST 1.452
DOLAR 8,37
EURO 10,23
ALTIN 503,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aydın'da market sahibi otomobilinde ölü bulundu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, market sahibi Serkan Alataş (38) aracında ölü bulundu. Alataş'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine jandarma soruşturma başlattı.

Abone ol

Olay, dün saat 17.30 sıralarında İsabeyli Mahallesi 1010 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde park halindeki araçta hareketsiz halde bulunan Serkan Alataş'ın tepki vermediğini gören komşuları durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Alataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alataş'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine jandarma ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

Alataş'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Alataş'ın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları ise üzüntü yaşadı.

Evli ve market sahibi olduğu öğrenilen Alataş'ın ölümü üzerine jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Dorukhan Toköz'ün sahne seçimi Sezen Aksu'nun şarkısı 'Gidiyorum'
İstanbul'da kızının fuhuş yaptığını öğrendi! Müşteri gibi gidince dünyası başına yıkıldı
Anadolu Efes, Beşiktaş'ı farklı geçti
Bağcılar'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Uğur Şahin de katılacak
Bill Gates için skandal iddia: Nobel Barış Ödülü için yardım istedi
İzmir'de 35 FETÖ şüphelisine gözaltı! Akrabalarından da gizleniyorlarmış
Yaz sonu rahat edecek miyiz? Prof. Dr. Sarp Üner'den merak edilen soruya yanıt
Guatemala'da cezaevinde çıkan isyanda 7 mahkum hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Yorumlar