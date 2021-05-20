İYİ Parti'nin acı günü! Mustafa Şimşek covid-19'a yenik düştü

ISPARTA’da bir süredir korona virüs tedavisi gören İYİ Parti İl Başkanı Mustafa Şimşek hayatını kaybetti.

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İYİ Parti İl Başkanı Mustafa Şimşek’in bir süre önce Covid-19 PCR testi pozitif çıktı. Daha sonra rahatsızlanan Şimşek, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Şimşek, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.



İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "Isparta İl Başkanımız Mustafa Şimşek'i Covid-19 sebebiyle kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun..." ifadelerini kullandı.





