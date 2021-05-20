Erol Bulut, Gaziantep FK ile anlaştı! Tesisleri bile gezdi

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen fakat burada sezonu tamamlayamadan yolların ayrıldığı Erol Bulut, yeniden Süper Lig'e dönüyor. Tecrübeli teknik adam, Güneydoğu ekibi için şehre geldi ve tesisleri gezdi.

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Son olarak Fenerbahçe’yi çalıştıran Erol Bulut, Süper Lig'e geri dönüyor. Tecrübeli teknik adam, Ricardo Sa Pinto ile yollarını ayıran Gaziantep FK'nın Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi. Tesisleri gezen Bulut'un kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor...

Süper Lig'de 2020/21 sezonunu 58 puanla 9. sırada tamamlayan Gaziantep Futbol Kulübü, takımı Erol Bulut'a emanet etmeye hazırlanıyor. Marius Sumudica sonrası göreve gelen Ricardo Sa Pinto ile yollarını ayıran Gaziantep ekibi, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut ile temasa geçti.

2 yıllık sözleşme imzalayacak

Fanatik'in haberine göre; Uzun süredir Erol Bulut ile anlaşma zemini arayan Kırmızı Siyahlı ekip, akşam saatlerinde noktayı koydu. Bulut, yeni takımı ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yıllık 1.5 milyon euro

Kariyerinde daha önce Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut'un Gaziantep FK kulübünden yıllık 15 milyon TL (Yaklaşık yıllık 1.5 milyon euro) maaş talep ettiği de iddia ediliyor.

Tesisleri gezdi

Önümüzdeki sezon Güneydoğu ekibinin başarısı için ter dökecek olan Bulut, şehre geldi ve tesisleri gezdi. Yönetim ile şartları son kez görüşecek olan genç teknik adam, kısa süre içerisinde resmen takımın başına geçecek.

Fenerbahçe dönemi kısa sürdü

Mart ayında Fenerbahçe ile yollarını ayıran 45 yaşındaki teknik adam, Sarı Lacivertliler ile 34 maça çıktı. Bulut bu dönemde 21 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, daha önce Aytemiz Alanyaspor'un başında görev yaptı.