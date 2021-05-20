Liverpool Burnley deplasmanında rahat kazandı

Premier League'de Liverpool, deplasmanda Burnley'yi 3-0 yenerek puan tablosunda ilk 4 içerisine girdi.

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Premier League'in 37. haftasında Burnley ile Liverpool karşı karşıya geldi. Liverpool, deplasmanda 3-0 galip geldi. Klopp ve öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 43'te Roberto Firmino, 52'de Nathaniel Phillips ve 88'de Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla ligde bitime 1 hafta kala puanını 66'ya çıkartan Liverpool, averajla Leicester City'nin önüne geçerek 4. sıraya yükseldi. Premier League'in ilk 4 sırasında yer alan takımlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı elde ediyor.

Liverpool, şubat ortasından bu yana ilk kez bir haftayı ilk 4 içinde bitirmiş oldu. Liverpool'un Şampiyonlar Ligi için çekiştiği Leicester City ise Aralık 2020'den bu yana ilk kez ligde ilk 4'ün dışında kaldı. Burnley ise 39 puanda kaldı.