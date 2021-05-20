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Meral Akşener'den Erdoğan'a 'zavallı' tepkisi: Zavallılık, gideceğim deyip gitmemektir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o (Akşener), Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır" sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Akşener, "Gerçek zavallılık, gerekeni yapamayıp sürekli boş konuşmaktır" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de “Kütüphane Söyleşileri”nde bir grup gencin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamış ve kendisini İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

Utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o (Akşener), Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez.

Erdoğan ayrıca “Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır, olmayacaktır. Netanyahu'ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi bundan sonra da vererek yolumuza devam edeceğiz” demişti.

Akşener'den yanıt

Sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan’ın kendisine yönelik sözlerine yanıt veren Meral Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Recep Tayyip Erdogan;

Zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze'ye gidememektir. Zavallılık, İsrail'e esip gürleyip, Çin'e karşı boyun bükmektir. Zavallılık, siyonist madalyasını boynunda gururla taşımaktır. Gerçek zavallılık, gerekeni yapamayıp sürekli boş konuşmaktır."

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