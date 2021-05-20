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Denizli'de kardeşinin intikamını almak istedi! Hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ'de bıçaklanan kardeşinin intikamını almak isteyen bir genç, omzundan bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

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Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki T.D. ile 17 yaşındaki amcaoğlu A.D., tartıştıkları A.K.’yi bıçaklayarak kayıplara karıştı. Kardeşi A.K.’nin bıçaklandığı haberini alan H.K., intikam almak için şüphelileri parka çağırarak yanlarına gitti. Burada çıkan arbede sonrası A.D., H.K.’yi omzundan bıçaklayarak T.D. ile olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarın üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık görevlileri, H.K.’ye ilk müdahaleyi yaparak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Alınan eşkaller doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri şüphelileri çok fazla uzaklaşmadan bulup olay yerine getirdi. Burada yapılan aramalar sonrası suç aleti bulunamazken, şüphelilerin ifadesi alınmak üzerek karakola götürüldü. Öte yandan, kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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