Muharrem İnce söyledi Engin Ardıç 'dakika bir gol bir' dedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin parti logosundaki mavi rengini "Atatürk'ün bir çift mavi gözünün ışığından" aldığını söylemesi tartışma konusu oldu. Yazar Engin Ardıç, İnce'yi ucuz kasaba politikası yapmakla eleştirdi.

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Muharrem İnce Memleket Partisi'ni resmen kuran Muharrem İnce, meydanlara indi. Geçtiğimiz günlerde partisinin tanıtımını yapan İnce'nin açıklamaları tartışma konusu oldu.

Çalıntı iddialarına konu olan parti logosunun rengiyle ilgili İnce'nin sözleri Sabah yazarı Engin Ardıç'ın hedefindeydi. İnce'nin ilk günden siyasi açıdan gol yediğini söyleyen Ardıç, "kepekli futbol" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Dakika bir gol bir

"Muharrem İnce, partiyi kurduğunun ertesi günü, basın toplantısı adını verdiği bir miting yaptı. Türk medyası maşallah çok iyi çalıştığı için ne katılanların suretini görebildik ne de sayısını öğrenebildik.

Bu mitingde bir "meydan nutku" attı.

Partinin mavi rengini "Atatürk'ün bir çift mavi gözünün ışığından" aldığını söyledi.

Bu ucuz kasaba politikasıdır, siyasi zavallılıktır.

Zaten partinin şarkısını Zeki Müren'in "Biz ayrılamayız" şarkısından Emel Müftüoğlu'nun "Faka bastın" şarkısına çevirmesi de partinin kimliği ve düzeyi hakkında bir fikir veriyor.

Genç Parti militanları da, Cem Uzan'a yağ çekmek için bir pankart açmışlardı: "Senin de saçların sarı, senin de gözlerin mavi, yoksa sen ikinci Atatürk müsün?"

Umarız Memleket Partisi o kadar yerlere düşmez.

Fakat bir şey dikkatimizi çekti:

Cumhurbaşkanlığına aday olacakmış ama bütün üyelerin önüne sandık koyacakmış, onlar belirleyeceklermiş.

İnce, parti içi seçimi kimin kazanacağını da şimdiden biliyor. Demokrasi diye herhalde buna diyorlar.

Bu partinin elbette bir genel sekreteri var, genel başkan yardımcıları var, danışmanları var, disiplin kurulu bile var.

Bunlar seçildiler mi atandılar mı?

Seçildilerse hangi üyelerin, kaç üyenin oyuyla?

Bu partinin kaç üyesi var?

Bu partinin üyesi var mı?

Meclis'te de üç mebusu var.

Peki onlar hangi partiden kimlerin oyuyla seçilmişlerdi? "