Muharrem İnce Memleket Partisi'ni resmen kurdu işte MYK üyeleri

Muharrem İnce, Memleket Partisi kuruluşu için bugün dilekçe verdi. Muharrem İnce oybirliğiyle genel başkan seçilirken partide görev dağılımı da yapıldı.Abone ol
Eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin geçen yıl eylül ayında Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde bu kentten başlattığı Memleket Hareketi resmen kuruldu.
Partinin kuruluş dilekçesi bu sabah öğlen saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na verildi.
Bir süre önce CHP'den istifa eden Gaye Usluer de Memleket Partisi Parti Sözcüsü olarak partiye katıldı.
Usluer, saat 16.00'da Memleket Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda Kurucular Kurulu toplantısından alınan kararları, Merkez Yönetim Kurulu görevlendirmelerini açıkladı.
MYK üyeleri
Gaye Usluer, parti MYK'sını şöyle açıkladı:
Muharrem İnce: Genel Başkan
Gaye Usluer: Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü
Hakkı Aklın: Genel Sekreter
Hüseyin Avni Aksoy: Genel Başkan Yardımcısı
Özcan Özel: Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Ali Çelebi: Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Sözcüsü
Serhat Galip ve Nurban Demirbağ: Genel Başkan Yardımcıları
Mevlüt Dudu ve Mert Ünlü Yürir: Genel Sekreter Yardımcıları
Serkan Ufuk Akgün: Genel Sayman
Partinin sloganı ve logosu
Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde olacak. Logoda, Ankara'nın üzerinde ise nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunacak.
Cumhurbaşkanı adayını üyeler belirleyecek
Memleket Hareketi Partisi'nde 20-25 arasında MYK üyesi, 50 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) bulunacak. Partinin kadın ve gençlik kolları ise olmayacak.
Milletvekili adayının belirlenmesinde "ön seçim ve fermuar" sistemini uygulayacak partinin cumhurbaşkanı adayını ise üyeler seçimle belirleyecek.
Muharrem İnce partisinin kuruluşunu ilan ettikten sonra ise il gezilerine devam edecek. İlk olarak gitmediği az sayıdaki ili ziyaret edecek İnce, daha sonra ise ilçe gezilerine başlayacak.