Muharrem İnce Memleket Partisi'ni resmen kurdu işte MYK üyeleri

Muharrem İnce, Memleket Partisi kuruluşu için bugün dilekçe verdi. Muharrem İnce oybirliğiyle genel başkan seçilirken partide görev dağılımı da yapıldı.

Abone ol

Eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin geçen yıl eylül ayında Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde bu kentten başlattığı Memleket Hareketi resmen kuruldu.

Partinin kuruluş dilekçesi bu sabah öğlen saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na verildi.

Bir süre önce CHP'den istifa eden Gaye Usluer de Memleket Partisi Parti Sözcüsü olarak partiye katıldı.

Usluer, saat 16.00'da Memleket Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda Kurucular Kurulu toplantısından alınan kararları, Merkez Yönetim Kurulu görevlendirmelerini açıkladı.

MYK üyeleri

Gaye Usluer, parti MYK'sını şöyle açıkladı:

Muharrem İnce: Genel Başkan

Gaye Usluer: Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü

Hakkı Aklın: Genel Sekreter

Hüseyin Avni Aksoy: Genel Başkan Yardımcısı

Özcan Özel: Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Ali Çelebi: Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Sözcüsü

Serhat Galip ve Nurban Demirbağ: Genel Başkan Yardımcıları

Mevlüt Dudu ve Mert Ünlü Yürir: Genel Sekreter Yardımcıları

Serkan Ufuk Akgün: Genel Sayman

Partinin sloganı ve logosu

Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde olacak. Logoda, Ankara'nın üzerinde ise nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunacak.

Cumhurbaşkanı adayını üyeler belirleyecek

Memleket Hareketi Partisi'nde 20-25 arasında MYK üyesi, 50 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) bulunacak. Partinin kadın ve gençlik kolları ise olmayacak.

Milletvekili adayının belirlenmesinde "ön seçim ve fermuar" sistemini uygulayacak partinin cumhurbaşkanı adayını ise üyeler seçimle belirleyecek.

Muharrem İnce partisinin kuruluşunu ilan ettikten sonra ise il gezilerine devam edecek. İlk olarak gitmediği az sayıdaki ili ziyaret edecek İnce, daha sonra ise ilçe gezilerine başlayacak.