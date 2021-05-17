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HABER /  POLİTİKA

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin logosu çalıntı çıktı! O logonun patenti 2015'te alınmış

Muharrem İnce beklenen adımı attı ve Memleket Partisi'ni resmen kurdu. Memleket Partisi'nin logosu da ortaya çıktı. Ancak İnce'nin partisinin logosu yeni bir tartışma baylattı. İnce'nin logosu çalıntı mı?

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Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin logosu ilk andan itibaren yeni bir tartışma başlattı. İnce'nin parti logosu yabancı bir yazılımcı firmanın logosunun neredeyse bire bir kopyası çıktı. 

Memleket Partisi'nin logosu, "Vizinova" isimli yazılım ve uluslararası finans ve güvenlik şirketinin logosuyla benzer değil aynı çıktı. İnce'nin Logosu ile Vizinova'nın logosu arasındaki tek fark ise ortasında 'nazar boncuğu' yerine 'kırmızı nokta'nın olması. 

İşte iki logonun yan yana gelmiş hali...

Vizinova, kendi markasını ve logosunun özelliklerinin patentini alıp sitesinde yıllar önce de duyurmuş. İşte o açıklamalar...

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