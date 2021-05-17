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Beşiktaşlı Hırvat futbolcu Domagoj Vida'ya milli davet

Anadolu Ajansı

Hırvatistan'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda İngiltere ile oynayacağı maçın aday kadrosuna Beşiktaş'tan Domagoj Vida da çağrıldı.

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Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 13 Haziran'da İngiltere'de oynanacak karşılaşma için belirlediği 26 kişilik aday kadroyu açıkladı.

Dalic, karşılaşmaya az bir zaman kaldığını ancak en iyi aday kadroyu belirlediğini ifade ederek, "İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Zor rakiplerimiz var. Özellikle İngiltere." dedi.

Hırvatistan'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Lovre Kalinic (Hajduk), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Simon Sluga (Luton Town)

Defans: Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Domagoj Vida (Beşiktaş), Josip Juranovic (Legia), Dejan Lovren (Zenit), Duje Caleta Car (Olimpique Marseille), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Mile Skoric (Osijek), Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Milan Badelj (Genoa), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (CSKA Moskova), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb)

Forvet: Ivan Perisic (Inter), Ante Rebic (Milan), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Josip Brekalo (Wolfsburg), Ante Budimir (Osasuna)

Hırvatistan, EURO 2020'de D Grubu'nda İngiltere, Çekya ve İskoçya ile karşılaşacak.

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