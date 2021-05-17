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Ordu'daki kayıp! Sefa Demir'in cesedi ırmak kenarında bulundu

ORDU'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan Sefa Demir'in ırmak kenarında cesedi bulundu. Demir'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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Ordu'da 3 gündür haber alınamayan kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesindeki Melet Irmağı kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ile jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, şahsın ölü olduğunu belirledi.

Yapılan incelemede cesedin, 3 gündür haber alınamadığı için ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Sefa Demir'e ait olduğu tespit edildi.

Demir'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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