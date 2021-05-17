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Ümraniye Belediyesi’nden gençlere umut olan proje

İhlas Haber Ajansı

Ümraniye Belediyesi tarafından hayata geçirilen “İşim Var. Okula Gidiyorum” isimli sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışmalara devam ediliyor. Proje ile ilçedeki okulunu bırakmış gençlere umut olmak ve gençlere daha iyi bir gelecek sunmak amaçlanıyor.

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Eğitim ve gençlerle ilgili örnek işler yapan Ümraniye Belediyesi, bir süre önce “İşim Var. Okula Gidiyorum” projesini hayata geçirdi. Proje ekibi yoğun çalışmalar gerçekleştirerek, Ümraniye’de eğitimini yarıda bırakmış çocuk ve gençleri tespit ederek, projeye dâhil etme çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyor.

Proje kapsamında, eğitimlerini yarıda bırakmış çocuk ve gençler yaş seviyelerine göre açık ortaokul veya mesleki eğitim merkezlerine yönlendiriliyor. Bu gençler yeniden hem okullarına kavuşuyor, hem de ileride çalışmak istedikleri iş alanında uzmanlaşma imkânına sahip oluyor. Bu proje yalnızca gençleri mesleki eğitim merkezlerine yönlendirmekle kalmıyor, kendilerini yetiştirecek olan; ustalık belgesi olmayan iş yeri sahiplerine de, usta belgesi ile usta öğreticilik belgesi kazandırıyor.

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