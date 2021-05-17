İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Büyük bir başarıya imza atıldı' mesajıyla duyurdu! Hepsi ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Suriye açıklarında uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı" mesajıyla bir gemide 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından uluslararası sularda yapılan uyuşturucu operasyonunu "Büyük bir başarıya imza atıldı" notuyla duyurdu. İşte İçişleri Bakanı Soylu'nun paylaştığı mesaj:

"Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı.

Müdahale edilen gemide;

1️.5 TONUN ÜZERİNDE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ! Allah nazardan korusun..?"

Uluslararası sularda tonlarca uyuşturucu ele geçirilmişti

Türk güvenlik güçleri ile ABD'li yetkililerin 1993 yılının ocak ayında ortak operasyonu sonucunda Kısmetim-1 ve Lucky-S gemilerine Akdeniz'deki uluslararası sularda yapılan operasyonlarda 18 ton eroin ele geçirilmişti.

Kısmetim-1, güvenlik güçlerine yakalanacağını anlayan personeli tarafından içindeki 3,5 ton eroinle batırılmıştı. Pakistan'ın Karaçi Limanı'ndan 14 ton eroinle yola çıkan Lucky-S gemisi ise uluslararası sularda ABD tarafından uzun süre takip edilmiş daha sonra Akdeniz açıklarında Türk SAT komandoları tarafından yapılan operasyonla ele geçirilmişti. Bu operasyonda ise 14 ton eroin ele geçirilmiş ve olayla ilgili 17 kişi yakalanmıştı.

2017 yılında Akdeniz'de uluslararası sularda Kongo bayraklı 'Commander Tıde' adlı gemiye düzenlenen operasyonda da 1 ton 71 kilo eroin ele geçirilmiş ve 9 şüpheli yakalanmıştı.