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Eskişehir’de terör operasyonu! 12 şüpheli gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı

ESKİŞEHİR’de sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheliden 2’si ise tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından FETÖ, PKK/YPG/KCK, DHKPC, THKP/C ve TKPML/ML terör örgütlerinin propagandası yaptıkları tespit edilen 12 şüpheliyi takibe aldı. Savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Bu arada, haklarında FETÖ/PDY soruşturma kapsamında ‘terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla yakalama kararı bulunan 3 şüpheli de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturmalar sürüyor.

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