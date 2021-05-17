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Bursa'da kendisini uyaran komşusunu öldürdü! Bakın nerede yakalandı

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Kıral Dalkıran'ı (32) sesini kısması için uyaran Zeki Özezen (30) çıkan tartışmada. tabancayla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan Kıral Dalkıran kısa sürede yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 13 Mayıs gecesi, Mustafakemalpaşa ilçesi Yeni Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Zeki Özezen yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Kıral Dalkıran'ı, sesini kısması için uyardı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kıral Dalkıran, tabancayla Zeki Özezen'e 6 el ateş etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özezen’i ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Özezen, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Suç aletiyle yakalandı
Olayın ardından kaçan Kıral Dalkıran için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri, Kıral Dalkıran'ı, cinayetin işlendiği mahallede saklandığı evde suç aleti ile yakaladı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Dalkıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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