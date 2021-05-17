BIST 1.450
DOLAR 8,36
EURO 10,18
ALTIN 497,26
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bolu'da içtikleri su sonrası 30 kişi hastanelik olmuştu! Sebebi belli oldu

BOLU’nun Yenicepınar köyünde yaşayan 30 kişinin su deposundaki klorlama cihazının çalışmaması sebebiyle organik kirlenmeden zehirlendiği ortaya çıktı.

Abone ol

Olay, geçtiğimiz hafta Bolu merkeze bağlı Yenicepınar köyünde meydana geldi. Vatandaşlar köyün içme suyundan kötü kokuların geldiğini fark etti. Suyu kullanmaya devam eden köylülerden 30 kişi kusma ve ateş problemiyle hastaneye gitti. Hastanede tetkikleri yapılan vatandaşlar tedavilerinin ardından evlerine gönderildi.

Köyde yaşayan başka kişilerin de aynı sorunla hastaneye gitmesi üzerine içme suyundan şüphelenen vatandaşlar durumu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine köye gelen ekipler köyün içme suyunun sağlandığı depolardan numune alarak test için Halk Sağlığı Laboratuvarı’na götürdü.

Test sonucu çıktı
Yenicepınar köyünün içme suyunun sağlandığı 2 depodan alınan numuneler üzerine yapılan incelemeler tamamlandı. İnceleme sonucunda su depolarında bulunan klorlama cihazlarının çalışmaması sebebiyle suda organik kirlenme ortaya çıktığı tespit edildi. Ekipler, depolarda şok klorlama yaparak suyun temizlenmesini sağladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da koronayı atlattı caddeki kalabalığı görünce isyan etti: İnsanlar bazen ölümü hakkediyor
Muğla'da dükkanın önünde buldu! İnternette bakınca şaşkına döndü
Morgan Stanley'den Fed tahmini: Türk ekonomisi için felaket senaryosu
Kademeli normalleşmenin ilk gününde nikah dairelerinde yoğunluk
Diş Hekimi 'tecavüz' iftirası yüzünden linç edilecekti! Türkmen hizmetçi itiraf etti
Lucescu: Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta
Milli Takım'ın Euro 2020 mesaisi başlıyor
Hafta sonları alkol satışını tekrar yasaklandı! Tekelcilerden tepki: Sözlü yasakları tanımıyoruz
Yerli aşının Faz-3 aşamasında 'plasebo' yerine 'Sinovac' kullanılacak
Fahrettin Altun'dan Alman polisine tepki: Yabancı düşmanlığını kanıtlıyor
Yorumlar