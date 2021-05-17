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Lucescu: Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta

Bir dönem Beşiktaş'ı ve A Milli Takım'ı çalıştıran Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ve Sergen Yalçın'ın performansını yorumladı.

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Beşiktaş ile hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak şampiyonluk sevinci yaşayan Sergen Yalçın, siyah beyazlıların tarihinde bunu başaran ilk Türk oldu. 

Rumen basınından GSP Ro'ya açıklamalarda bulunan Mircea Lucescu, "Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta" ifadelerini kullandı.

"Başkan Ahmet Nur Çebi'ye Sergen Yalçın konusunda ısrarcı olmuştum. Benim sayemde Beşiktaş'ta. Sergen Yalçın'a çok inandım" 

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