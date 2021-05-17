Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Finali için İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor'a takım başına 250’şer kişilik kontenjan ayrıldığını açıkladı.

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TFF, Ziraat Türkiye Kupası finaline 3'te 1 oranında seyirci alınacağını açıklamıştı. Açıklamada, "Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır." denilmişti.

TFF’nin bugün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250’şer kişilik kontenjan ayrılmıştır.”