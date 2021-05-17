Fahrettin Altun'dan Alman polisine tepki: Yabancı düşmanlığını kanıtlıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'nın Frankfurt kentinde Türk gencine şiddet uygulayan Alman polisine tepki gösterdi. Altun, "Alman polisinin engelli bir Türk vatandaşına karşı orantısız güç kullanmasını en güçlü şekilde kınıyorum" dedi. Altun, "Yabancı düşmanlığının Avrupa'da hızla yükseldiğini de kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Almanya'nın Frankfurt kentinde Türk gencine şiddet uygulayan Alman polisine tepki gösterdi.

Paylaşımında TRT World'ün konuya ilişkin haberine de yer veren Altun, şu açıklamayı yaptı:

"Alman polisinin engelli bir Türk vatandaşına karşı orantısız güç kullanmasını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Almanya'dan gelen görüntüler, vicdanı olan ve insan haklarına saygı duyan herkesi alarma geçirmelidir. Ayrıca yabancı düşmanlığının Avrupa'da hızla yükseldiğini de kanıtlıyor."