Hafta sonları alkol satışını tekrar yasaklandı! Tekelcilerden tepki: Sözlü yasakları tanımıyoruz

Tam kapanmanın 17 Mayıs'tan itibaren sona ermesiyle İçişleri Bakanlığı, 'kademeli normalleşme'ye geçiş için alınacak tedbirleri açıkladı. Kararlar içinde alkol yasağının hafta sonu tekrar uygulanmasına tekel bayii sahipleri tepki gösterdi.

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İçişleri Bakanlığı dün (16 Mayıs) “tam kapanma” döneminin ardından salgınla ilgili “kontrollü normalleşme” tedbirlerini açıkladı. Açıklanan yeni tedbirler kapsamında, “tam kapanma” sürecinde uygulanan alkollü içecek satışı yasaklarının hafta sonları devam edeceği görüldü. Uygulamaya karşı sert tepki gösteren tekelciler, “Salgın süresince alkolle uğraştıkları kadar hastalıkla uğraşmadılar”

Cumhuriyet’ten Sap Sağkal’a konuya ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, “Bu genelge beklentilerimizi karşılamadı. Sadece küçük esnafa yönelik bir kısıtlama olduğunu görüyoruz. Maç kutlamaları ya da Gazze’de olanlar bahane edilerek on binler sokaklara dökülebiliyor ama küçük esnafı iki-üç kişiyi bahane gösterip kendi ideolojik emellerine alet ediyorlar” dedi.

“Genelgenin altında imzalar olması gerekiyor ama bunlar yok; sözlü yasakları tanımıyoruz”

“Alkolün pandemiyle kanıtlanan bilimsel bir bağlantısı yok. İnsanların evinde ne tüketeceğine devlet karışamamalı. Şu an yasal olarak da bir yasak getiremiyorlar. Genelgenin altında imzalar olması gerekiyor ama bunlar yok. Sadece sözlü bir sindirme var, biz de buna karşı direniyoruz” diyen Dündar, “Biz, sözlü yasakları tanımıyoruz. Açık kalacağız, kalmaya da devam edeceğiz. Meslektaşlarımıza, ‘Satışlarınızı yapmaya devam edin’ diyoruz” ifadelerini kullandı.