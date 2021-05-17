Sergen Yalçın: Bağıra bağıra ağladım

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın kısıtlı imkânlara ve çok zor şartlara rağmen şampiyonluğa ulaştıklarını açıklarken ''Bağır bağıra ağladım'' dedi.

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Siyah-beyazlı ekip, iyi başlamadığı sezonda haftalar ilerledikçe şampiyonluğun en büyük favorisi haline geldi ve son hafta Göztepe'yi mağlup ederek tarihindeki 16. şampiyonluğu elde etmeyi başardı. 2019-20 sezonunun ortasında Abdullah Avcı'nın yerine göreve gelen ve takımıyla ilk tam sezonunda şampiyon olma sevinci yaşayan Sergen Yalçın, Hürriyet 'e verdiği röportajda bu başarıya çok zor şartlar altında ulaştıklarını ifade etti.

Yalçın şöyle konuştu, "Sezon başı çok önemli puan kayıpları yaşadık. Konyaspor’a, Gaziantepspor’a, Alanyaspor’a yenilmiştik. Takımdaki herkes şaşkındı. Eleştiriler yükseldi. Hatta yerime gelecek teknik adam isimleri dolaşmaya başlamıştı ortalıkta. Bu söylentilerin üstüne sakatlıklar, kart cezaları ve Covid-19 vakalarıyla uğraşmak zorunda kaldık. Beşiktaş Futbol Takımı olarak sezonu 13,5 oyuncu ile tamamladık. Herkes 21 kişilik kadroyla maçlara çıkarken, biz sayıyı tamamlamak için gençlerle çıktık. Hatta bazı maçlarda 21’i bile bulamadık.

Şampiyonluğa oynayan rakiplerimiz 3 tane 11 yapabilecek kadar geniş kadrolara sahipti. Yine rakiplerimiz milyonlarca Euro harcayarak devre arasında transfer yaparken biz sadece Eskişehir’den Bilal’i aldık. Yine de korkmadık. Ersin, Emre, Rıdvan, Serdar, Bilal gibi gençlerle sezonu tamamlamak her teknik adamın yapacağı iş değil."

"Bağıra bağıra ağladım"

Göztepe maçının ardından büyük bir duygu yoğunluğu yaşadığını ifade eden 48 yaşındaki teknik adam "Daha önce hep düşme hattındaki takımlardan teklif aldım. Gittim, hiçbir zaman burun kıvırmadım ve onların ligde kalmalarını sağladım. Rahmetli babam Özer Yalçın’a sözüm vardı; “Bir gün Beşiktaş’a dönüp şampiyon yapacağım” demiştim. Göztepe maçından sonra o yorgunluk bitkinlik arasında babama verdiğim söz aklıma geldi; sevindim, yumruğumu havaya kaldırdım. O an birden kendimi futbolcu arkadaşlarımın omuzunda buldum. Omuzlara aldıklarında gözyaşlarıma hakim olamadım ve soyunma odasında bağıra bağıra ağladım. Sevincimi soyunma odasında devam ettirdim.



"Ghezzal beni sormuş, 'Google'a bak görürsün' demişler"

Takımın bu sezonki yıldızı Rachid Ghezzal'le ilgili ilginç bir anektod da paylaşan Sergen Yalçın, "Rachid Ghezzal ilk geldiğinde menajeri Hakan Korkmaz’a benim nasıl biri olduğumu ve futbolculuğumu sormuş. ‘Google’a bak anlarsın’ demişler. O da merak edip açmış, eski maçlarımı izlemiş. Koşarak odama geldi, “Müthiş ve lider bir oyuncu imişsiniz, hakkınızda yanlış düşünmüştüm ama şimdi hayran oldum” dedi." ifadelerini kullandı.