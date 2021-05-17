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Kocaeli'de denize düşerek kaybolan kedinin yavrularına esnaf sahip çıktı

Anadolu Ajansı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denize düştükten sonra kaybolan kedinin yavrularını esnaf sahiplendi.

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Kayacık Mahallesi'nde iki gün önce bir köpek tarafından kovalanan kedi, denize düşerek kayboldu.

Karamürsel Su Altı Sporları Kulübü Derneği dalgıçlarınca su altı ve üzerinde yapılan aramaya rağmen kedi bulunamadı.

Kayıp kedinin 3 yavrusuna ise bölge esnafından Mehmet Kaçar (51) sahip çıktı.

Kaçar, AA muhabirine, kedinin iki gündür kayıp olduğunu belirterek, acıkan yavruları biberonla beslemeye başladığını söyledi.

Yavruları sokakta bırakmanın insanlığa sığmayacağını dile getiren Kaçar, "Aç oldukları her hallerinden belliydi. Anneleri kayıp, annelik görevini ben yapıyorum." dedi.

Kaçar, yavruları büyütene kadar bırakmayacağını belirterek, sahiplenmek isteyenlere verebileceğini kaydetti.

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