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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Meryem Erdoğan’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kota alan milli atlet Meryem Erdoğan’ı tebrik etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya’da düzenlenen Milano Maratonu’nda 2.29.08’lik derecesiyle Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kota alan milli sporcu Meryem Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İtalya’da düzenlenen Milano Maratonu’nda gösterdiği başarılı performansla Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başaran milli sporcumuz Meryem'i kutluyorum. Uluslararası arenada elde edilen böyle kıymetli başarılar bizlere büyük mutluluk yaşatıyor. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor,  Meryem Erdoğan’a Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda başarıları diliyorum.”

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