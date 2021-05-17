Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidebilecek mi?

Süper Lig'de 2020-2021 şampiyonluğuna Beşiktaş ulaştı. Şimdi herkes, 'Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan nasıl gider?' sorusunun yanıtını arıyor.

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Beşiktaş, 84 puan toplayarak averaj farkı ile Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligine gidecek mi, direkt nasıl gider? Herkes, bu sorunun yanıtını arıyor.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için İngiltere Premier Lig'de sezonun sıralaması ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı bekleyecek.

Şampiyonlar Ligi finalinde Premier Lig şampiyonu Manchester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Kupayı Manchester City'nin kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak.

Eğer Şampiyonlar Ligi'ni Chelsea kazanırsa, Beşiktaş'ın gruplara kalabilmesi için Chelsea'nin ligini ilk 4'te bitirmesi gerekiyor. Chelsea kupayı kaldırır ve liginde ilk 4'e giremezse Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grupları için eleme oynamak zorunda kalacak.