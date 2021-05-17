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HABER /  DÜNYA

Demokrat Senatör Bernie Sanders'tan Joe Biden'a İsrail tepkisi! Yasa dışıdır

ABD'li Demokrat Senatör Bernie Sanders, İsrail'e yıllık yaklaşık 4 milyar dolar askeri yardım sağlayan ABD yönetimini, "ABD yardımlarını insan hakları ihlallerini desteklemek için kullanmak yasa dışıdır." sözleriyle eleştirdi.

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 İsrail'in Gazze'de Filistinlileri hedef alan saldırıları devam ederken ABD Kongresindeki bazı Demokrat isimlerin Joe Biden yönetimine İsrail konusundaki tepkileri sürüyor.

Senatodaki önemli Demokratlardan Vermont Senatörü Sanders, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki yıkım insafsızca. Acil ateşkes çağrısında bulunmalıyız. Filistinlilerin ve İsraillilerin öldürülmesi son bulmalı. İsrail'e yaptığımız yıllık neredeyse 4 milyar dolarlık askeri yardıma da yeniden yakından bakmalıyız. ABD yardımlarını insan hakları ihlallerini desteklemek için kullanmak yasa dışıdır." değerlendirmesini yaptı.

Partililerden peş peşe tepkiler

Öte yandan Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib, Gazze'deki İsrail saldırılarının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kalması amacıyla yapıldığını savunan paylaşımı Twitter hesabından "Hakikat" diyerek yeniden paylaştı.

Bir diğer Demokrat vekil Alexandria Ocasio-Cortez de Twitter hesabından kendisini eleştiren Amerikan MSN kanalına yanıt vererek, "İsrail'in ırkçı bir devlet olduğunun birçok uluslararası kuruluş tarafından dile getirildiğini" belirtti.

Ocasio-Cortez, İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) konuyla ilgili raporuna atıf yaparak İsrail'e yönelik eleştirisine pek çok delil olduğunu kaydetti.

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