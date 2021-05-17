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Paris Hilton'un İsrail'e tepkisi kısa sürdü! Tweetini silince tepki çekti

Anadolu Ajansı

ABD'li televizyon yıldızı Paris Hilton, Twitter hesabından İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki olarak paylaştığı tweetini kısa bir süre sonra silmesi tepki çekti.

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Amerikalı ünlü model Paris Hilton, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Ünlü model Twitter hesabında, "Dayanamıyorum, sadece 10 yaşındayım" diyen Nadine Abdel-Taif'in videosunu paylaşarak, "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında" ifadelerini kullandı.

Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için barış duaları ettiğini söyleyen Hilton, "İsrail, bölge 'tamamen sessiz' olana kadar Gazze saldırılarını durdurmayacağına ant içti" haberini de paylaşarak, "Bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım!" yorumunda bulundu. Hilton, hashtag (etiket) paylaşımında ise "soykırımı durdurun" çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından İsrail'e tepki gösteren tweetlerini Hilton'un bir süre sonra silmesi tepki çekti.

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