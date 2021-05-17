İzmir'de göğüs, kalça, karın estetiği kabusu oldu! Görünce inanamadı

İZMİR'de Özbek Khulosa Akramova’nın, güzellik uğrana yaptırdığı estetik kabusu oldu. Göğüs küçültme, karın gerdirme ve kalça dolgusu estetiği faciaya dönüşen kadın, “Keşke eski halim olsaydı” dedi

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Özbekistan'dan Türkiye'ye çalışmaya gelen Khulosa Akramova (30), tavsiye üzerine İzmir'deki bir özel hastane ile göğüs küçültme ve karın gerdirme estetiği için anlaştı. Her iki operasyonu 2017'de doktor Ş.A. yaptı. Taburcu olup Antalya'ya dönen genç kadın, henüz birkaç hafta geçmişti ki sargıları açtığında şok manzara ile karşılaştı. Göğüsleri göbeğine kadar sarkmış, karnındaki dikişler iltihap kapmıştı.



Fotoğraf çekip doktora gönderen Khulosa Akramova, "Operasyonu ben değil asistanlarım yaptı" yanıtını aldı. Yeniden İzmir'e davet edilen Akramova, doktora güvenerek bu kez kalça dolgusu estetiği yaptırmak istediğini söyledi. Doktor iki ay sonrasına gün verdi. 7 bin dolar ödeyen kadın, sarkan göğüslerden ve kalçadan estetik oldu.







Boyutları birbirinden farklı

Antalya'ya dönen Akramova, doktorun söylediklerine uyarak iki ay boyunca kalçasının üzerine oturmadı. Ancak iki ay sonunda yine hayatının şokunu yaşadı. Akramova, göğüslerinin boyutlarının birbirinden farklı olduğunu, kalçasının sağ taraftaki silikonun indiğini, sol taraftaki silikonun ise hareket halinde olduğunu gördü.







İkna edilmeye çalışıldı

Tekrar doktoru aradığında ise, "Gayet normal ve güzel duruyor. 1 yıla kadar kalçana oturacak" sözleriyle ikna edilmeye çalışıldı. Yaşadığı travma, sağlık ve psikoloji sorunlarını da beraberinde getirdi. Geçmeyen eklem ağrıları üzerine tekrar doktoru arayıp silikonları çıkarılmasını istedi. Doktor silikonların ölçüsünü unuttuğunu tekrar operasyon yapılırsa 3 bin lira alacağını söyledi.







"50 kiloya kadar düştüm"

3 yıl geçmesine rağmen herhangi bir düzelme olmaması ve doktorun ilgisizliği karşısında çaresiz kalan genç kadın başka bir doktordan yardım istedi. Yeni doktor, estetik operasyonun başarısız olduğunu, bunu yalnızca kalçaya yerleştiren kişinin çıkarabileceğini söyledi. Akramova, "Estetik olduğuma çok pişmanım. Keşke eski halim olsaydı. Aynaya her baktığımda kendimden utanıyorum. Belki şişmanım diye güzel durmuyor diyerek 50 kiloya kadar düştüm ama değişen bir şey olmadı. Erkek arkadaşım vardı ondan ayrıldım. Sağlığım ve psikolojim bozuldu. Doktordan şikâyetçiyim" dedi.