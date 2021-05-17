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Müşterisine sarkıntılık yaptığı iddia edilen taksiciye kendi arkadaşlarından dayak

İhlas Haber Ajansı

Esenyurt’ta bir taksiye binen kadın müşteri, iddiaya göre sürücü tarafından sözlü tacize uğradı. Bu durumu ise taksi durağına bildirilmesi üzerine taksi sürücüleri, arkadaşlarını meydan dayağı attı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir taksi sürücüsü aracına aldığı kadın müşteriyi sözle taciz etti. Durumdan rahatsız olan kadın, bir sonraki gün taksi durağına giderek bu durumu bildirdi.

“Sarkıntılık” yaptığını iddia ettiğini taksi sürücüsünü şikayet eden kadın daha sonra taksi durağından ayrıldı. Bu duruma sinirlenen taksi sürücüleri akşam saatlerinde toplanarak sürücüyü durağa çağırdı.

“Taksi şoförüne meydan dayağı”

Taksi durağına gelen iddiaların hedefindeki sürücü ise, öfkeli bir arkadaş grubuyla karşılaştı. İddiaları yalanlayan sürücü, kadın müşteriye terbiyesizlik yapmadığını söyleyerek kendini savundu. Ancak arkadaşları, “kadın müşteriyle sohbet olur mu? Senin anan, bacın taksiye binmiyor mu?” diyerek sürücüyü dövmeye başladılar. Aldığı darbeler sonrası yaralanan sürücü kaçmaya çalışsa da taksici arkadaşları bırakmadı.

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