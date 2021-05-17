BIST 1.452
DOLAR 8,34
EURO 10,13
ALTIN 497,13
HABER /  GÜNCEL

Abdurrahman Dilipak 'pandemi yalanı' iddiasını sürdüyor! AK Parti'ye dikkat çeken uyarı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, koronavirüs salgınının yalan olduğuna dair açıklamalarını sürdürmeye devam ediyor.

Abone ol

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere tepki gösterdi.

Koronavirüs salgınının olmadığını düşünen Dilipak, pandemi sürecinin AK Parti'yi olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Ayrıca pandemi sürecinin ardında ABD'li iş adamı Bill Gates'in olduğunu iddia eden Dilipak, Twitter'dan konuya dair şu paylaşımı yaptı:

"Acil kararname geri çekilsin maske, mesafe, kokaine döndü iş. Bu COVID bu gidişle esnafın ardından AK Parti'yi ve Cumhur İttifaknı vuracak! Esnaf ortadirek, o çökünce Millet ittifakı filan da kalmaz. Memleket elden gidiyor ya hu! Bill'in adamları, COVID kadar başınıza taş düşsün!"

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Süleyman Soylu duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da bakkala gelen mektupla şaştı kaldı! Okutunca şaştı kaldı
Paris Hilton'un İsrail'e tepkisi kısa sürdü! Tweetini silince tepki çekti
Sedat Peker 'milyonluk arabası var' demişti 'danışman' Ali Faik Hacıoğlu açıkladı
Demokrat Senatör Bernie Sanders'tan Joe Biden'a İsrail tepkisi! Yasa dışıdır
İzmir'de göğüs, kalça, karın estetiği kabusu oldu! Görünce inanamadı
Durum vahim! Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 25 milyona yaklaştı
İsrail saldırısında ailesinden geriye sadece beş aylık bebeği kaldı
Optimar'dan bomba anket! İYİ Parti tepe taklak gidiyor HDP'nin de gerisine düştü
Cihat Yaycı'dan çok çarpıcı Filistin önerisi
Yorumlar