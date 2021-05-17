Abdurrahman Dilipak 'pandemi yalanı' iddiasını sürdüyor! AK Parti'ye dikkat çeken uyarı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, koronavirüs salgınının yalan olduğuna dair açıklamalarını sürdürmeye devam ediyor.

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Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere tepki gösterdi.

Koronavirüs salgınının olmadığını düşünen Dilipak, pandemi sürecinin AK Parti'yi olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Ayrıca pandemi sürecinin ardında ABD'li iş adamı Bill Gates'in olduğunu iddia eden Dilipak, Twitter'dan konuya dair şu paylaşımı yaptı:

"Acil kararname geri çekilsin maske, mesafe, kokaine döndü iş. Bu COVID bu gidişle esnafın ardından AK Parti'yi ve Cumhur İttifaknı vuracak! Esnaf ortadirek, o çökünce Millet ittifakı filan da kalmaz. Memleket elden gidiyor ya hu! Bill'in adamları, COVID kadar başınıza taş düşsün!"