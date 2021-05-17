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HABER /  POLİTİKA

Bakan Süleyman Soylu duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-2 ve Eren-13 Operasyonları'nda toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devam eden operasyonlara ilişkin bir paylaşımda bulundu. Soylu, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İşte Bakan Soylu'nun yaptığı paylaşım:

Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5️,

Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2️ olmak üzere toplam 7️ terörist, ETKİSİZ! Kahraman Jandarma'mıza

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