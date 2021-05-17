Bakan Süleyman Soylu duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-2 ve Eren-13 Operasyonları'nda toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devam eden operasyonlara ilişkin bir paylaşımda bulundu. Soylu, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İşte Bakan Soylu'nun yaptığı paylaşım:
Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5️,
Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2️ olmak üzere toplam 7️ terörist, ETKİSİZ! Kahraman Jandarma'mıza