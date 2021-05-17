Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemedeki muhtemel rakipleri

Süper Lig'de sezonu ikinci bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde eleme turundan katılacak. Peki Galatasaray ön elemedeki muhtemel rakipleri kimler?

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Süper Lig'de şampiyonun belli olmasının ardından Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin gelecek sezonki rotası belli olmaya başladı.

Lig ikincisi Galatasaray'ın da gözü 26 Mayıs'taki Avrupa Ligi finalinde.

Şampiyonlar Ligi için 3 ön eleme turu oynamak zorunda olan sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın Villarreal'i yenmesi halinde 2 ön eleme turu oynayacak ve sezon açılışı için 2 hafta kazanacak.

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın 2. ön elemede karşılacağı takımlardan bazıları Slavia Prag, Omonia, Young Boys ve Celtic. Ayrıca bu takımlara Hollanda, Avusturya ve Çekya ikincileri eklenecek.

3. ön elemede Benfica ve Shakhtar'ın yanı sıra Fransa, Portekiz liginin üçüncüleri, Rusya ve Belçika'nın ikincilerinden birisi ve ikinci ön elemeden gelen 3 takımdan biriyle eşlelecek.

Beşiktaş'ın gözü Chelsea'de

Süper Lig şampiyon bitiren Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde neredeyse Süper Lig'de bir sezonda elde ettiği geliri kasasına koyacak.

Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi için İngiltere Premier Lig'de sezonun sıralaması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı bekleyecek.

Şampiyonlar Ligi finalinde Premier Lig şampiyonu Manchester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde mutlu sona Chelsea ulaşırsa Beşiktaş'ın gruplara kalabilmesi için Londra temsilcisinin, ligini ilk 4'te bitirmesi gerekiyor. Chelsea kupayı kaldırır ve liginde ilk 4'e giremezse siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden başlayacak.

Türkiye Ligi ikincisi Galatasaray da kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonunda yer alabilmek için elemeleri geçmeye çalışacak.