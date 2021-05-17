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Barcelona'nın şampiyonluk şansı kalmadı!

La Liga'da son hafta öncesi Barcelona, evinde Celta Vigo'ya 2-1 kaybetti. Barça böylece, 76 puanla 3. sırada kaldı ve şampiyonluk şansını matematiksel olarak kaybetti.

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Ligin 3. sırasındaki Barcelona, sahasında oynadığı Celta Vigo müsabakasını 2-1 kaybederek 76 puanda kaldı ve şampiyonluk şansını yitirdi. 

Celta Vigo'nun gollerini, 38 ve 89. dakikada Mina attı. Lenglet'nin gördüğü kırmızı kart yüzünden 83. dakikada 10 kişi kalan Barcelona'nın golü ise 28. dakikada Messi'den geldi.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği Getafe, sahasında Levante'yi 2-1 yenerek ligde kalmayı garantiledi.

Alena ve Kubo'nun golleri sayesinde 37 puana ulaşan Getafe, son hafta öncesi küme düşme hattıyla arasındaki farkı 4 puana çıkardı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Enes, 56 dakika sahada kaldı.

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