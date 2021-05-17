Serdar Dursun 4 golle şov yaptı! Şenol Güneş'in umrunda değil

Serdar Dursun, Bundesliga 2'de Darmstadt'ın Heidenheim'ı 5-1 mağlup ettiği maçta 4 gole imza attı! Bu sezon 27 gol, 8 asist yapan Serdar Dursun, milli takım forvet hattı için tercih edilmiyor.

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Bundesliga 2'de Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun, bugün Heidenheim ağlarında 4 gol bıraktı, takımı ise 5-1 kazandı. Ligin 33'üncü hafta maçında Heidenheim'ı konuk eden Darmstadt 98 sahadan 5-1 kazanırken Serdar Dursun 4 gol atarak maçın yıldızı oldu.

29 yaşındaki golcü oyuncu 40, 54, 59 ve 83'üncü dakikalarda gol sevinci yaşarken Darmstadt'ın diğer golünü ise 18'inci dakikada Nicolai Rapp kaydetti. Bu sezon 27 gol, 8 asist yapan Serdar Dursun, milli takım forvet hattı için tercih edilmiyor. Şenol Güneş, EURO 2020 kadrosunu açıklarken Serdar Dursun'a şans tanımadı.

Serdar Dursun kimdir?

2011 yılında Eskişehirspor, Hannover 96 altyapısında forma giyen Serdar Dursun'u kadrosuna kattı. 20 yaşında Almanya'dan Türkiye'ye transfer olan genç oyuncu Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Fatih Karagümrük formaları giymesine rağmen yeteri kadar şans bulamadı.

Türkiye'de A2 Ligi'nde gol krallığı yaşayan Serdar Dursun, 2016 yılında doğduğu ülke Almanya'nın Greuther Fürth takımının yolunu tuttu.

2018/2019 sezonu öncesi Fürth'ten Darmstadt'a transfer olan Serdar Dursun bu sezon gösterdiği performansla Almanya'da dikkatleri üzerine topladı.

Serdar Dursun, geçtiğimiz günlerde Goal Türkiye'ye yaptığı açıklamalarda Süper Lig'de bazı kulüpleri ve Almanya'dan da Hamburg ile Schalke 04'ün teklifleri olduğunu açıklamıştı. Süper Lig'den Serdar'a talip olan ekibin ise Beşiktaş olabileceği iddia edilmişti.