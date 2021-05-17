Liverpool Ozan Kabak için kararını verdi!

Yarım sezonluk performansıyla Klopp'un beğenisini kazanan Ozan Kabak için Liverpool kanadı kararını verdi.

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Galatasaray altyapısından yetişen ve genç yaşta Avrupa futboluna adım atan Ozan Kabak, bu sezon Bundesliga'da küme düşen Schalke 04'de forma giyiyordu. Devre arasında stoper rotasyonunda sakatlıklar dolayısıyla büyük sorun yaşayan Liverpool'a kiralanan milli oyuncumuz, İngiliz ekibinde yarım sezonda 13 maçta süre aldı.

Süre aldığı maçlarda gelecek vaat eden oyunuyla teknik ekibi memnun eden Ozan Kabak için Liverpool'un satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi. İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre, Ozan Kabak'ın 18 milyon pound'u bulan satın alma opsiyonunun kullanılması düşünülmüyor.

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de başarılı bir sezon geçiremeyen Liverpool'un halen Şampiyonlar Ligi'ne gidememe riski bulunuyor. İngiltere'de şampiyonluğu da Manchester City'e kaptıran kırmızılar, başarısız geçen sezonun ardından birçok maddi sorunla uğraşıyor.

Ozan Kabak'ın 18 milyon pound olan satın alma opsiyonu, Liverpool için oldukça mali bir yük gerektirirken bu transferden vazgeçilmesini sağladı. Milli oyuncumuzun, Bundesliga'da 33 yıl sonra küme düşen Schalke 04'e geri dönmesi bekleniyor.