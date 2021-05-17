Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa Fransuva ile Filistin'i görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları hakkında görüşmede bulundu.

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İsrail'in Filistinlilere yönelik kanlı saldırılarına karşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları hız kesmeden devam ediyor.

Sivilleri hedef alan saldırılara karşı dünya liderleri ile görüşen Erdoğan, Papa Fransuva ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı.

"Saldırıların muhatabı sadece Filistinliler değil''

İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıların ele alındığı görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'de bir vahşet yaşandığını belirtti.

İsrail saldırılarının muhatabının sadece Filistinler değil; tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.

"Tüm insanlık birlik olmalı''

"İsrail'in Kudüs'ün statüsünü de ihlal eden hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarına bir an evvel son verilmeli." sözlerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti.

"BMGK gereken sorumluluk bilinci sergileyemedi''

BM başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda yoğun diplomasi yürüttüklerini ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) gereken sorumluluk bilincini sergileyemediğini vurguladı.

Erdoğan, Papa Fransuva’nın vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığının altını çizdi.