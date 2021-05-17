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Ömer Çelik'ten BM'nin İsrail ve Filistin çağrısına tepki Bu siyasi ikiyüzlülüktür

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, ‘anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli’ diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin. Çocuk katilleri ile çocukları öldürülenlere eşit çağrı yapıyorlar. Bu siyasi ikiyüzlülüktür” dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler’in, İsrail ve Filistin'e ‘anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma’ derhal son verme çağrısında bulunmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik, BM’nin bu anlamsız çağrılara son vermesi gerektiğini belirterek, şunları ifade etti:

“Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, ‘anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli’ diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin. Çocuk katilleri ile çocukları öldürülenlere eşit çağrı yapıyorlar. Bu siyasi ikiyüzlülüktür. Bu tarz açıklama İsrail’i daha çok zulüm yapması için teşvik etmekten başka bir şey değildir.”

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