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İbrahim Kalın ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan Rusya'ya ziyaret! Gündemde aşı tedariği ve turizm var

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İbrahim Kalın ve Sağlık Bakan Yardımcısı Rusya'ya gitti. Gündem aşı tedariği ve turizm...

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay ile Rusya'ya gitti.

Edinilen bilgiye göre, Sözcü Kalın ve Bakan Ersoy, Rus muhataplarıyla Sputnik V aşısının tedariki ile Türkiye'deki üretimini görüşecek.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki uçuşlar ile Rus turistlerin Türkiye'ye ziyaretleri de değerlendirilecek.

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