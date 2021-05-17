Benzin ve motorine kallavi zam kapıda! Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bitiyor

Akaryakıt sektörü temsilcilerinin tepki gösterip mahkemeye taşıdığı akaryakıtta tavan uygulaması sona eriyor. Tavan fiyat uygulaması, 19 Mayıs saat 00.00 itibarıyla sonlandırılacak ve fiyatlar uygulama öncesinde olduğu gibi serbest piyasa koşullarında belirlenecek. Uygulama ile benzin ve motorin fiyatlarında kallavi indirimler gelmişti.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kararıyla akaryakıt sektöründe 2 aydır sürdürülen tavan fiyat uygulaması Salı gecesi sona erecek.

18 Mart'ta yürürlüğe giren tavan fiyat uygulaması, 19 Mayıs saat 00.00 itibarıyla sonlandırılacak ve fiyatlar uygulama öncesinde olduğu gibi serbest piyasa koşullarında belirlenecek.

Uygulama ile akaryakıt fiyatları düşmüştü

Tavan fiyat kararıyla akaryakıtta 17 ila 20 kuruş arasında indirim gerçekleşmiş, bazı şehirlerde indirimler 40 kuruşu bulmuştu. Tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle birlikte benzin ve motorine kallavi zamların gelmesi bekleniyor.

İstanbul'da benzin ve motorin fiyatları...

Güncel tavan fiyat tablosuna göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litre fiyatı 6,43 lira, Anadolu Yakası'nda ise benzinin litresi en yüksek 7,09 lira, motorinin ise 6,45 lira olmuştu.

Ankara ve İzmir'de fiyatlar...

Ankara'da benzinin litresi 7,15 lira, motorinin litresi 6,51 lira olarak belirlenirken, İzmir'de benzinin litresi en yüksek 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 lira olmuştu.