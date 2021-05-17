Kademeli normalleşmenin ilk gününde nikah dairelerinde yoğunluk

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle nikah dairelerinin önünde yoğunluk oluştu. Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla nikah tarihlerinde değişiklik yapmak isteyenler ve nikah tarihi erteleyenler nikah dairelerine akın etti.

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Koronavirüsle mücadele kapsamında 'Kademeli normalleşme' sürecinin başlamasıyla nikah dairelerinin önünde yoğunluk oluştu. Tam kapanma döneminde nikah tarihi alıp, nikahlarını kıydıramayan çiftler, yeni nikah günü almak için evlendirme dairelerine geldi. Şişli Evlendirme Dairesi'ne gelen çiftler de HES kodlarını okutup, ateşleri ölçülerek tek tek içeri alındı. 1 Haziran'a kadar çiftler hafta içi iki şahit ile nikahlarını kıydırmaya devam edecek.

"Bu gidişle önce balayına gideceğiz sonra evleneceğiz"

Evangelia Bülbüloğlu "Biz nikahımızı erteledik. Koronavirüs başladığından beri bir sene kendi kafamızda ertelemiştik. 2020'de evlenecektik. 2021'e aldık. Vefatlarımız, kayıplarımız oldu. 16 Nisan'da evlenecektik. 21 Mayıs'a ertelemiştik. Şimdi 21 Mayıs'ta ertelendi. Yine sıra bekliyoruz. 15 Haziran için balayı programı almıştık. Bu gidişle önce balayına gideceğiz. Sonra evleneceğiz. Ben zaten korona oldum. O da araya girince ertelemek zorunda kaldık. Eşim diğer nikah dairesinde bekliyor. Ben buradayım. Allah herkesin yardımcısı olsun. Zor bir durum. Eşim de denizci. İzin alması da zor. Evi dayadık döşedik. Mecbur eve geçtik, kira ödüyoruz. Şu an çok güç. Sıkıldık beklemekten." dedi.

"Balayı iptal, ev iptal, her şey ertelendi"

Çiğdem Eskalan "Ben Sakarya'dan geliyorum. Daha önceden Şişli'de yaşadığım için buraya geldim. Nikah tamam iptal oldu. İnsanlar sadece nikahta mı virüs kapıyorlar? Bizim nikah günümüz iptal. Balayımız iptal. Tuttuğumuz ev paraları iptal. İnsanlar çift çift para ödeyecek. Her şey ertelendi. Şimdi biz gün arıyoruz. Gün yok. Kusura bakmayın da biz de cenaze gibi iki şahitle evlenecek halimiz yok" diye konuştu.