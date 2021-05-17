BIST 1.450
DOLAR 8,36
EURO 10,18
ALTIN 497,26
HABER /  GÜNCEL

Kademeli normalleşmenin ilk gününde nikah dairelerinde yoğunluk

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle nikah dairelerinin önünde yoğunluk oluştu. Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla nikah tarihlerinde değişiklik yapmak isteyenler ve nikah tarihi erteleyenler nikah dairelerine akın etti.

Abone ol

Koronavirüsle mücadele kapsamında 'Kademeli normalleşme' sürecinin başlamasıyla nikah dairelerinin önünde yoğunluk oluştu. Tam kapanma döneminde nikah tarihi alıp, nikahlarını kıydıramayan çiftler, yeni nikah günü almak için evlendirme dairelerine geldi. Şişli Evlendirme Dairesi'ne gelen çiftler de HES kodlarını okutup, ateşleri ölçülerek tek tek içeri alındı. 1 Haziran'a kadar çiftler hafta içi iki şahit ile nikahlarını kıydırmaya devam edecek.

"Bu gidişle önce balayına gideceğiz sonra evleneceğiz"

Evangelia Bülbüloğlu "Biz nikahımızı erteledik. Koronavirüs başladığından beri bir sene kendi kafamızda ertelemiştik. 2020'de evlenecektik. 2021'e aldık. Vefatlarımız, kayıplarımız oldu. 16 Nisan'da evlenecektik. 21 Mayıs'a ertelemiştik. Şimdi 21 Mayıs'ta ertelendi. Yine sıra bekliyoruz. 15 Haziran için balayı programı almıştık. Bu gidişle önce balayına gideceğiz. Sonra evleneceğiz. Ben zaten korona oldum. O da araya girince ertelemek zorunda kaldık. Eşim diğer nikah dairesinde bekliyor. Ben buradayım. Allah herkesin yardımcısı olsun. Zor bir durum. Eşim de denizci. İzin alması da zor. Evi dayadık döşedik. Mecbur eve geçtik, kira ödüyoruz. Şu an çok güç. Sıkıldık beklemekten." dedi.

"Balayı iptal, ev iptal, her şey ertelendi"

Çiğdem Eskalan "Ben Sakarya'dan geliyorum. Daha önceden Şişli'de yaşadığım için buraya geldim. Nikah tamam iptal oldu. İnsanlar sadece nikahta mı virüs kapıyorlar? Bizim nikah günümüz iptal. Balayımız iptal. Tuttuğumuz ev paraları iptal. İnsanlar çift çift para ödeyecek. Her şey ertelendi. Şimdi biz gün arıyoruz. Gün yok. Kusura bakmayın da biz de cenaze gibi iki şahitle evlenecek halimiz yok" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Benzin ve motorine kallavi zam kapıda! Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bitiyor
Diş Hekimi 'tecavüz' iftirası yüzünden linç edilecekti! Türkmen hizmetçi itiraf etti
Milli Takım'ın Euro 2020 mesaisi başlıyor
Hafta sonları alkol satışını tekrar yasaklandı! Tekelcilerden tepki: Sözlü yasakları tanımıyoruz
Fahrettin Altun'dan Alman polisine tepki: Yabancı düşmanlığını kanıtlıyor
Thodex vurgunu Faruk Fatih Özer'in soruşturmasında kilidi çözecek 3 isim
Kabine bugün toplanıyor! 1 Haziran sonrası uygulanacak yasaklar belli olacak
Sputnik Light koronavirüs aşısının satış fiyatı belli oldu
Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücüden şaşırtan ifade
Altın rekora koşuyor! Teknik uzman Tunç Şatıroğlu'ndan altın ve gümüş yorumu
Yorumlar